​В Германии в результате ДТП пострадал 21 ребёнок

В Германии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали двое взрослых и 21 ребёнок.

Как передает Report со ссылкой на Stuttgarter Zeitung, авария произошла на автомагистрали возле города Арнштадт.

Всего в автобусе в момент инцидента было почти 50 детей. Пострадавшие взрослые находились в легковом автомобиле.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля не смог правильно оценить манёвры автобуса и допустил лобовое столкновение. От удара машину выбросило в кювет.

Подробности инцидента устанавливаются.