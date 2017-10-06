В Германии в результате урагана погибли 7 человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Германии в результате урагана Ксавьер погибли 7 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию распространила Метеорологическая служба Германии.
Движение пассажирских поездов из Берлина в северном, южном и восточном направлениях временно приостановлено.
В Бранденбурге погибли 4 человека, в Гамбурге -1, в Берлине -1, 1 человек погиб в Мекленбург-Передней Померании.
Ураган был наиболее сильным в провинциях Берлин и Бранденбург.
Скорость урагана составила 180 км/час.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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