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    В Германии в результате урагана погибли 7 человек

    Движение пассажирских поездов из Берлина в северном, южном и восточном направлениях временно приостановлено

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Германии в результате урагана Ксавьер погибли 7 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию распространила Метеорологическая служба Германии.

    Движение пассажирских поездов из Берлина в северном, южном и восточном направлениях временно приостановлено.

    В Бранденбурге погибли 4 человека, в Гамбурге -1, в Берлине -1, 1 человек погиб в Мекленбург-Передней Померании.

    Ураган был наиболее сильным в провинциях Берлин и Бранденбург.

    Скорость урагана составила 180 км/час.

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