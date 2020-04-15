В Германии увеличилось число зараженных COVID-19

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2 486 и достигло 127 584.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Институт Роберта Коха.

По его информации, за сутки в стране скончались 285 человек, зараженных коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 3 254.

Медики также сообщают, что за все время вылечились примерно 72 600 человек, прирост составил 4,5 тысячи человек за сутки.

Наибольшее число случаев заражения специалисты выявили Баварии (34 294), в Северном Рейне-Вестфалии (25 835) и в Баден-Вюртемберге (25 438). В Берлине зафиксировано 4 722 случая заражения коронавирусом.