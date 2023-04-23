В Германии увеличат зарплату более 2,5 млн госслужащих на фоне инфляции

Власти Германии решили удовлетворить требования местных профсоюзов по поводу увеличения оплаты труда на фоне относительно высокого уровня инфляции в стране.

Власти Германии решили удовлетворить требования местных профсоюзов по поводу увеличения оплаты труда на фоне относительно высокого уровня инфляции в стране.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press (AP), по итогам переговоров должны увеличиться зарплаты более 2,5 млн государственных служащих.

Соглашение о повышении заработных плат госслужащим рассчитано до конца 2024 года. Уровень оплаты труда будет повышаться на ежемесячной основе на несколько сотен евро. При этом изначально профсоюз Verdi добивался повышения на 10,5%, однако пошел на компромисс. В марте годовая инфляция в ФРГ достигла 7,4%, уточняется в статье.

"Соглашение предусматривает не облагаемые налогом единовременные выплаты в размере 3 000 евро (3300 долларов США) на одного работника, причем первые 1240 евро поступят в июне, а ежемесячные выплаты в размере 220 евро последуют до февраля. В марте обычная ежемесячная заработная плата для всех будет увеличена на 200 евро, за чем последует повышение заработной платы на 5,5% - при гарантированном минимальном повышении на 340 евро в месяц", - говорится в материале.