В Германии установили памятник Ленину - ФОТО

Двухметровая статуя революционера Владимира Ленина установлена в городе Гельзенкирхен по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), это произошло, несмотря на противодействие правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, куда входит канцлер Ангела Меркель.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель партии Петер Вайспфенинг.

"Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии - после "бархатной революции" она оказалась там. Мы решили приобрести ее и установить, потому что в Западной Германии не было до сих пор ни одного бюста или статуи Ленину", - рассказал Вайспфенинг.