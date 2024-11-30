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В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков"

В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков" Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", установив личности двух подозреваемых.
Другие страны
30 ноября 2024 г. 16:35
В Германии установили личности двух подозреваемых в подрывах Северных потоков

Генеральная прокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", установив личности двух подозреваемых.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генпрокурор ФРГ Йенс Роммель.

"Да, мы продвигаемся вперед в расследовании [подрывов "Северных потоков"]. Нам удалось установить личности двух подозреваемых", - сказал Роммель. "На мой взгляд, это успех, на который изначально не обязательно было рассчитывать", - отметил он, добавив, что еще многое предстоит сделать.

"Личность других участников, мотивация преступления и, в частности, вопрос о возможной государственной вовлеченности в операцию являются предметом продолжающегося расследования", - подчеркнул генпрокурор ФРГ.

Напомним, что в ночь на 26 сентября 2022 года с береговой площадки Nord Stream 2 AG зафиксировали падение давления на одной из двух ниток "Северного потока - 2". Вечером того же дня давление упало и на обеих нитках "Северного потока - 1". В пресс-службе оператора газопровода уточнили, что ЧП произошло в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Сейсмологи заявили, что зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.

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