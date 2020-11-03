О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях
Другие страны
3 ноября 2020 г. 13:16
В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с произошедшим федеральная полиция в соответствии с требованиями ситуации усилила меры в сфере своих задач. К этому относится в первую очередь активизация розыскных мероприятий на внутренней границе (границах со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте", - сообщил собеседник агентства.

Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
Израильский эксперт: Война скоро закончится полным крахом Армении    
1 ноября 2020 г. 18:06
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
Видеообращение главы сепаратистов в церкви в Шуше оказалось фальшивкой
1 ноября 2020 г. 15:39
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
Армения отправляет на войну в Карабах заключенных
30 октября 2020 г. 18:13
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
СМИ сообщили об уничтожении Араика Арутюняна
1 ноября 2020 г. 17:50
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
Ильхам Алиев: Пять районов, можно сказать, освобождены от оккупации
31 октября 2020 г. 13:29
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
Армения охвачена предательством, дезертирством, хаосом и борьбой за власть 
30 октября 2020 г. 13:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi