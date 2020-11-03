В Германии усилили меры безопасности после теракта в Вене

Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях

Федеральная полиция ФРГ усилила меры безопасности после теракта в Вене, акцент делается на контроле на границе, железнодорожном транспорте и розыскных мероприятиях,

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с произошедшим федеральная полиция в соответствии с требованиями ситуации усилила меры в сфере своих задач. К этому относится в первую очередь активизация розыскных мероприятий на внутренней границе (границах со странами Шенгенской зоны), а также в сфере полицейской работы на железнодорожном транспорте", - сообщил собеседник агентства.

Из тактических соображений проводимых операций полиция не раскрывает детали предпринимаемых мер, добавил он.