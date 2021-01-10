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В Германии упразднили статус беженца армянского политика

В Германии упразднили статус беженца армянского политика Армянский политик Кеворк Алмазян, который с 2015 года живет в Германии как беженец, будет депортирован в Сирию.
Другие страны
10 января 2021 г. 12:30
В Германии упразднили статус беженца армянского политика

Армянский политик Кеворк Алмазян, который с 2015 года живет в Германии как беженец, будет депортирован в Сирию.

Как сообщили европейскому бюро Report из Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), армянскому политику предоставили месяц на добровольный выезд из страны.

Кеворк Алмазян
Кеворк Алмазян

Это связано с тем, что он поддерживает режим Башара Асада в Сирии, а также работает в офисе Маркуса Фронхаймера, депутата от партии «Альтернатива для Германии» (AFD), которая известна своей расистской политикой.

В сообщении говорится, что, когда Алмазян попросил убежища в Германии, он заявил об угрозах убийства со стороны поддерживающих режима Башара Асада. Однако в 2019 году армянский политик написал в своем профиле в Twitter, что он против Свободной сирийской армии и поддерживает режим Башара Асада.

После этого BAMF оценил полученную информацию о нем и решил вчера упразднить его статус беженца. В решении указано, что Алмазяну предоставлен месяц добровольный выезд из страны, в противном случае он будет принудительно депортирован.

Отметим, что Алмазян давал интервью и высказывания против Азербайджана немецким и сирийским телеканалам во время Отечественной войны. Он неоднократно заявлял, что сирийские наемники якобы воевали с азербайджанской стороны против Армении.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya erməni siyasətçinin qaçqın statusunu ləğv etdi

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