В Германии ученые создали замену топливу и планируют построить "чистую" ракету

Международная команда химиков под руководством профессора Петера Шрайнера из Университета Гиссена (Германия) впервые получила стабильную молекулу гексаазота (N6), состоящую из шести атомов азота.
Как передает Report, об этом Шрайнер рассказал в интервью телеканалу
Это вещество считается самым энергоемким из когда-либо созданных человеком и потенциально может стать основой экологичного ракетного топлива.
Чистый гексаазот удалось синтезировать в виде тонкой пленки при температуре минус 196 градусов Цельсия.
"Наша цель — создать ракету, работающую на азоте, которая будет выбрасывать только чистый воздух без CO₂, в отличие от метановых двигателей Илона Маска", — пояснил профессор.
Ученые пока не проводили взрывных испытаний из-за безопасности, но начали сотрудничество со специалистами из Дрездена, где есть оборудование для тестов.
"Через 3-5 лет при достаточном финансировании можно построить тестовую ракету", — уточнил Шрайнер, добавив, что для этого нужно решить множество инженерных задач.
Хотя военное применение N6 теоретически возможно, исследователи пока не получали запросов от оборонных институтов. Главное преимущество технологии — нулевой углеродный след: при разложении вещество выделяет только азот.