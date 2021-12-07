В Германии участники будущего правительства подписали коалиционный договор

Лидеры Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, работа над которым велась несколько месяцев.

Лидеры Социал-демократической партии Германии, "Союза-90/"зеленых" и Свободной демократической партии подписали коалиционный договор, работа над которым велась несколько месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мероприятие транслируют немецкие телеканалы.

Бундестаг, как ожидается, утвердит социал-демократа Олафа Шольца новым канцлером уже 8 декабря. В тот же день новое правительство должно быть приведено к присяге, а члены кабинета Ангелы Меркель, которые сейчас являются исполняющими обязанности, окончательно сложат полномочия. На этом процесс формирования нового правительства завершится.

Коалиционный договор насчитывает 177 страниц, он закладывает основы будущего кабинета как минимум на четыре года.