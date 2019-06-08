В Германии туристический автобус с детьми столкнулся с автомобилем.

Как передает Report, об этом сообщает RT.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 25 человек, большинство из них - дети.

Как отмечается, в туристическом автобусе было 49 школьников в возрасте от 16 до 18 лет, шесть учителей и водитель.

На место происшествия были срочно доставлены два спасательных вертолета, семь машин скорой помощи и девять пожарных машин.

По данным издания, шестеро детей получили тяжелые травмы и были срочно госпитализированы. Водитель автомобиля, которому 80 лет, также был тяжело ранен.