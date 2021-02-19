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В Германии стремительно распространяется британский штамм COVID-19

В Германии стремительно распространяется британский штамм COVID-19 По словам главы минздрава "каждый пятый позитивно протестированный инфицирован этим штаммом"
Другие страны
19 февраля 2021 г. 13:28
В Германии стремительно распространяется британский штамм COVID-19

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан призвал к осторожности в вопросе постепенного снятия ограничений в связи с COVID, отметив, что ситуация еще не полностью под контролем. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом он заявил на пресс-конференцию в Берлине.

"Вирус не сдается, мы ясно видим это... С одной стороны, если мы посмотрим на цифры за неделю, налицо падение (числа новых больных - ред.), рост числа вакцинированных. Одновременно с этим - растущее количество вызывающих заболевание мутаций вируса в Германии. Это встречное движение на фоне падения цифр. Это требует осторожности. Потребность в снятии локдауна велика, но нужно действовать осторожно, чтобы не проиграть достигнутого", - сказал министр.

По словам Шпана, британская мутация вируса Б117 особенно быстрыми темпами распространяется в Германии, "каждый пятый позитивно протестированный инфицирован этим штаммом".

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