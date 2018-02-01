В Германии сторонники ультраправой партии раздавали прохожим бутылки с газом

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Шестеро сторонников Национал-демократической партии ФРГ раздавали в центре города Котбус листовки партии и бутылки с хлорбензальмалонодинитрилом (боевое отравляющее вещество).

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, сообщается, что в листовках содержались призывы против иммиграции.

Листовки и оставшиеся бутылки с газом были конфискованы.

Сообщается, что полиция задержала мужчин, возраст которых составляет от 17 до 32 лет, в их отношении было начато расследование.