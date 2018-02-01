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    В Германии сторонники ультраправой партии раздавали прохожим бутылки с газом

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Шестеро сторонников Национал-демократической партии ФРГ раздавали в центре города Котбус листовки партии и бутылки с хлорбензальмалонодинитрилом (боевое отравляющее вещество).

    Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, сообщается, что в листовках содержались призывы против иммиграции. 

    Листовки и оставшиеся бутылки с газом были конфискованы.

    Сообщается, что полиция задержала мужчин, возраст которых составляет от 17 до 32 лет, в их отношении было начато расследование. 

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