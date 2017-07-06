В Германии сторонники РПК избили немецкого журналиста, пытаясь его убить

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Германии напротив здания суда города Бремен независимый журналист Мартин Лежен подвергся нападению со стороны сторонников РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, он направлялся в суд, чтобы проследить за судебным процессом, проводимым в связи с убийством в новогоднюю ночь группой сторонников террористической РПК 15-летнего сирийского беженца Одеи Халида.

"Суд заявил, что я буду приглашен в качестве свидетеля. Поэтому я покинул зал суда. Напротив здания суда некоторые меня оскорбили. Там стояли 4-5 полицейских машин. У полицейских машин на меня набросились 5-6 человек. Один из них держал меня, а остальные стали наносить удары. Затем они уложили меня на землю и стали бить ногой по голове. Если не простые граждане, они убили бы меня у полицейской машины напротив суда. Полиция же не предприняла никаких шагов для предотвращения этого. Она даже не задержала напавших на меня людей", - написал журналист на своей странице в Facebook.

Мартин Лежен до сих пор находится в больнице под контролем врачей.

По информации, сирийский беженец Одеи Халид, на которого в новогоднюю ночь напала группа людей, скончался в больнице, после того как неделю находился в коме. В то время в связи с террористами РПК полицией были задержаны двое мужчин в возрасте 24 и 35 лет. Мартин Лежен считается свидетелем этих событий.