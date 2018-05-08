В Германии столкнулись два поезда, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 14 человек пострадали после того, как возле вокзала в немецком городе Айхах столкнулись товарный и пассажирский поезда. Об этом сообщает Focus Online со ссылкой на представителя полиции, передает Report.

Как уточняется, врачи оценивают состояние троих пострадавших как тяжёлое.

В настоящее время выясняется причина произошедшего.

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Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ В Баварии при столкновении товарного и пассажирского поездов погибло два человека. Как сообщает Report, товарный и пассажирский поезда столкнулись около вокзала в немецком городе Айхах (федеральная земля Бавария).

Как сообщило в понедельник издание Focus Online со ссылкой на полицию, погибли как минимум два человека, несколько получили травмы. Другие подробности пока не приводятся.