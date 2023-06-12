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В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения В Германии 12 июня начнутся крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО - Air Defender 23.
Другие страны
12 июня 2023 г. 11:24
В Германии стартуют крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

В Германии 12 июня начнутся крупномасштабные военно-воздушные учения НАТО - Air Defender 23.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Бундесвера.

"Учения Air Defender 23 являются крупнейшими в истории НАТО учениями по развертыванию военно-воздушных сил. Он демонстрирует солидарность внутри Альянса и трансатлантические связи ... Цель состоит в том, чтобы отработать воздушные операции с союзными ВВС. Основное внимание уделяется оптимизации и расширению сотрудничества между странами-участницами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В учениях примут участие 250 самолетов и 10 тыс. военнослужащих из 25 стран. Они будут готовиться в действиям в европейском воздушном пространстве. Согласно сценарию, НАТО будет оказывать помощь в соответствии со статьей 5 устава организации.

Ожидается, что на учениях будут представлены американские истребители пятого поколения F-35.

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