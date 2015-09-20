​В Германии стартовал 182-й фестиваль "Октоберфест"

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в Мюнхене стартовал традиционный фестиваль пива Oktoberfеst, который продлится до 4 октября.

Как передает Report, этот крупнейший в своем роде праздник всегда привлекает в столицу Баварии миллионы любителей пива.

Официальному открытию предшествовали масштабные подготовительные работы, во время которых, в том числе, проводилась дегустация разных сортов пива.

В 2015 году праздник проводится в 182-й раз. Свою историю фестиваль "Октоберфест" ведет с 1810 года. Он проводился почти ежегодно, с перерывами "на войны".