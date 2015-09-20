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    ​В Германии стартовал 182-й фестиваль "Октоберфест"

    Свою историю фестиваль Октоберфест ведет с 1810 года

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Вчера в Мюнхене стартовал традиционный фестиваль пива Oktoberfеst, который продлится до 4 октября.

    Как передает Report, этот крупнейший в своем роде праздник всегда привлекает в столицу Баварии миллионы любителей пива.

    Официальному открытию предшествовали масштабные подготовительные работы, во время которых, в том числе, проводилась дегустация разных сортов пива.

    В 2015 году праздник проводится в 182-й раз. Свою историю фестиваль "Октоберфест" ведет с 1810 года. Он проводился почти ежегодно, с перерывами "на войны".

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