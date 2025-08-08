О нас

В Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности

В Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности Германия продвигается в формировании Совета по вопросам национальной безопасности для более эффективной координации политики в этой сфере.
Другие страны
8 августа 2025 г. 11:01
В Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности

Германия продвигается в формировании Совета по вопросам национальной безопасности для более эффективной координации политики в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве.

Процедурные положения по Совету будут утверждены на следующем заседании кабинета министров, который состоится 27 августа.

Создание совета было включено в коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партией.

Совет будет возглавлять канцлер, в его состав войдут ведущие министры, а также представители федеральных земель Германии и должностные лица союзных стран и организаций, включая Евросоюз и НАТО.

Совет, созданный по образцу аналогичных органов в США и Великобритании, будет заниматься различными аспектами национальной безопасности, включая внутреннюю, внешнюю, цифровую и экономическую безопасность.

Орган будет собираться в случае кризисов, а также разрабатывать долгосрочные стратегии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Almaniyada Milli Təhlükəsizlik Şurası yaradılır

Самое читаемое

В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
В России после взрывов выведен из строя газопровод, доставляющий газ из Туркменистана
2 августа 2025 г. 15:38
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
Летящий к Земле межзвездный объект может быть инопланетным кораблем
3 августа 2025 г. 01:06
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
Италия выделит 3 млн евро ВОЗ на поддержку здравоохранения в Сирии
2 августа 2025 г. 14:36
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
Бундестаг ищет тренеров по йоге и пилатесу для снижения стресса у работников
1 августа 2025 г. 12:05
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
Глава МИД Британии: Урегулирование конфликта в Украине в ближайший год маловероятно
2 августа 2025 г. 13:54
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
Украина атаковала один из крупнейших НПЗ России в Рязани
2 августа 2025 г. 13:34
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
Киев и Париж договорились о следующих шагах для запуска совместных оборонных проектов
2 августа 2025 г. 13:54
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
В Азербайджане сохраняется жаркая погода
3 августа 2025 г. 10:46
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
На севере Израиля в результате наезда на группу велосипедистов погибла женщина
2 августа 2025 г. 13:25
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi