В Германии создают Совет по вопросам нацбезопасности

Германия продвигается в формировании Совета по вопросам национальной безопасности для более эффективной координации политики в этой сфере.

Как передает Report, об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на источники в правительстве.

Процедурные положения по Совету будут утверждены на следующем заседании кабинета министров, который состоится 27 августа.

Создание совета было включено в коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партией.

Совет будет возглавлять канцлер, в его состав войдут ведущие министры, а также представители федеральных земель Германии и должностные лица союзных стран и организаций, включая Евросоюз и НАТО.

Совет, созданный по образцу аналогичных органов в США и Великобритании, будет заниматься различными аспектами национальной безопасности, включая внутреннюю, внешнюю, цифровую и экономическую безопасность.

Орган будет собираться в случае кризисов, а также разрабатывать долгосрочные стратегии.