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    В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку - ВИДЕО

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку.

    Как сообщает Report со ссылкой на  Suddeutsche Zeitung, речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа. 

    Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.

    По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.

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