В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку.

Как сообщает Report со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа.

Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.

По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.