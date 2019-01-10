В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку - ВИДЕО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В Германии сотрудники служб безопасности аэропортов объявили забастовку.
Как сообщает Report со ссылкой на Suddeutsche Zeitung, речь идет об аэропортах Кёльна, Штутгарта и Дюссельдорфа.
Отмечается, что только в Дюссельдорфе отменены около 350 из 570 рейсов. Также ряд рейсов был отменен в Берлине, где нет забастовки.
По данным издания, зарплата сотрудников служб безопасности в немецких аэропортах составляет от €15 до €17,05. Профсоюз Verdi, организовавший забастовки, требует минимальной зарплаты на уровне €20.
Heute brauchen Passagiere an #Flughäfen in #Köln #Düsseldorf und #Stuttgart richtig gute Nerven: Der Flugverkehr wird durch Streiks massiv gestört. #Streik pic.twitter.com/myIZQI9gAd— ARD Morgenmagazin (@ardmoma) January 10, 2019
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости