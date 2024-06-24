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В Германии сопровождавший кортеж Орбана полицейский погиб в ДТП

В Германии сопровождавший кортеж Орбана полицейский погиб в ДТП Германский полицейский, сопровождавший на мотоцикле кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, попал в ДТП.
Другие страны
24 июня 2024 г. 21:49
В Германии сопровождавший кортеж Орбана полицейский погиб в ДТП

Германский полицейский, сопровождавший на мотоцикле кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана в аэропорт Штутгарта, попал в ДТП.

Как передает Report, об этом сообщает FOCUS online.

По данным издания, он умер из-за травм, еще один полицейский был госпитализирован.

Согласно информации, авария произошла из-за того, что один из участников дорожного движения не увидел оцепления и выехал на дорогу, по которой передвигался кортеж. В результате легковой автомобиль местной жительницы столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами.

Орбан накануне присутствовал на матче чемпионата Европы между Венгрией и Шотландией в Штутгарте. В первой половине дня он отправился с делегацией в аэропорт. Его кортеж не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada Orbanın kortejini müşayiət edən polis qəza nəticəsində ölüb

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