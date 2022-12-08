В Германии сообщили об отправке Украине 20 БТР Dingo и двух полуприцепов Oshkosh

Федеральное правительство Германии сообщило, что отправило Украине 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Федеральное правительство Германии сообщило, что отправило Украине 20 бронетранспортеров Dingo и два большегрузных полуприцепа M1070 Oshkosh.

Как передает Report , об этом сообщается на сайте госоргана.

«Германия поддерживает Украину поставками оборудования и вооружений из запасов бундесвера и поставок промышленности, которые финансируются за счет средств федерального правительства», — отмечается на сайте федерального правительства.

Согласно сведениям немецкого правительства, Украина получила от ФРГ в общей сложности 50 бронетранспортеров Dingo и 12 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh.

На данный момент в процессе передачи также находятся 18 колесных гаубиц RCH 155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотников и глушителей, две ангарных палатки и семь грузовиков 8x6 со сменной системой погрузки.