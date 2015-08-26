​В Германии сгорел еще один приют для беженцев

Баку. 26 Августа. REPORT.AZ/ В ночь на вторник сгорел школьный спортзал в городе Науэн, который находится неподалеку от Берлина, где должны были временно разместить 130 беженцев.

Как передает Report со ссылкой на ВВС, об этом сообщили в полиции.

Версию о том, что пожар спровоцировала техническая неисправность, полицию считает маловероятной, отмечая, что скорее всего это был поджог.

Премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке в свою очередь пообещал, что земельные власти не будет мириться с любыми проявлениями ксенофобии, и сказал, что поджигатели будут привлечены к ответственности.

В понедельник в городе Вайсс-им-Таль «загадочно» сгорел еще один будущий приют для беженцев. Местные правоохранители также говорят о поджоге.