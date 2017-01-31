В Германии семь человек грабили церкви для поддержки боевиков

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Германии суд города Кельн признал виновными 7 человек в ограблении церквей для оказания финансовой поддержки воюющим боевикам в Сирии.

Как передает Report, об этом сoобшил Associated Press.

Обвиняемых приговорили к тюремному заключению сроком от трех лет и шести месяцев до 4 лет и десяти месяцев.

По данным, было найдено достаточно доказательств того, что семь человек в возрасте от 24 до 37 лет в 2013–2014 годах врывались как минимум в пять церквей и другие здания.

Пять человек, представших перед судом, имеют гражданство Германии, двое являются гражданами Германии и Туниса, а еще один — гражданином Германии и Марокко.