 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Германии семь человек грабили церкви для поддержки боевиков

    Было найдено достаточно доказательств того, что семь человек врывались как минимум в пять церквей

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Германии суд города Кельн признал виновными 7 человек в ограблении церквей для оказания финансовой поддержки воюющим боевикам в Сирии.

    Как передает Report, об этом сoобшил Associated Press.

    Обвиняемых приговорили к тюремному заключению сроком от трех лет и шести месяцев до 4 лет и десяти месяцев.

    По данным, было найдено достаточно доказательств того, что семь человек в возрасте от 24 до 37 лет в 2013–2014 годах врывались как минимум в пять церквей и другие здания.

    Пять человек, представших перед судом, имеют гражданство Германии, двое являются гражданами Германии и Туниса, а еще один — гражданином Германии и Марокко.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi