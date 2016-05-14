​В Германии с начала года произошло 45 поджогов центров размещения беженцев

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ В Германии с начала года зарегистрировано уже 45 случаев поджога центров размещения беженцев/

Как передает Report, об этом сообщил глава Федерального ведомства уголовной полиции Германии (Bundeskriminalamt или BKA) Хольгер Мюнх.

"Прежде всего нас беспокоит рост насилия. В этом году было уже 45 поджогов", — заявил Мюнх в интервью изданиям медиагруппы Funke.

По словам Мюнха, почти подавляющее большинство преступлений против беженцев совершается лицами мужского пола, почти 80% преступников проживают там же, где совершали свои преступления.

Также возросло число преступлений в интернете на почве ненависти к беженцев.

"Число преступлений, которые мы зарегистрировали в 2015 году, за год выросло в три раза и составляет около трех тысяч случаев. Мы предполагаем, что словесные оскорбления могут быть предвестником нападения на беженцев. Часто слова предшествуют действиям", — добавил глава BKA.

На настоящий момент полиция не располагает данными об ультраправых экстремистских структурах, действующих не локально и организующих нападения на беженцев. "Однако мы принимаем по внимание риск формирования преступных или даже террористических организаций, мы не должны исключать эту угрозу и воспринимаем все очень серьезно", — сказал Мюнх.