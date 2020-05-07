В Германии откроют отели в конце мая

Власти Германии решили начать снимать некоторые коронавирусные ограничения на фоне снижения числа заболевших.

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Local, правительство Германии и государственные лидеры намерены дать зеленый свет для возобновления работы закрытых заведений с 15 мая.

Берлин стал одним из последних регионов, которые решили начать снимать ограничения. Ранее об этом объявили Бавария и Нижняя Саксония.

С 9 мая власти Берлина разрешили работу магазинов, с 15 мая откроют свои двери предприятия общественного питания, а в конце месяца отели смогут работать без ограничений.

В Германии зафиксировано 168 тысяч заболевших COVID-2019. Накануне ФРГ уступила России пятое место по числу случаев коронавируса.