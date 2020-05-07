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В Германии откроют отели в конце мая

В Германии с конца мая откроют все отели

Власти Германии решили начать снимать некоторые коронавирусные ограничения на фоне снижения числа заболевших. 

Как сообщает Report со ссылкой на издание The Local, правительство Германии и государственные лидеры намерены дать зеленый свет для возобновления работы закрытых заведений с 15 мая. 

Берлин стал одним из последних регионов, которые решили начать снимать ограничения. Ранее об этом объявили Бавария и Нижняя Саксония. 

С 9 мая власти Берлина  разрешили работу магазинов, с 15 мая откроют свои двери предприятия общественного питания, а в конце месяца отели смогут работать без ограничений. 

В Германии зафиксировано 168 тысяч заболевших COVID-2019. Накануне ФРГ уступила России пятое место по числу случаев коронавируса. 

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