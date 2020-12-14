В Германии с 16 декабря закрывают школы и магазины

В Германии школы и большую часть розничной торговли с 16 декабря закроют для противодействия распространению коронавируса

В Германии школы и большую часть розничной торговли с 16 декабря закроют для противодействия распространению коронавируса. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Отмечается, что ограничение не коснется продуктовых магазинов и аптек.

"Розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", — говорится в сообщении.

Кроме того, будут закрыты все парикмахерские. Ограничение будет действовать как минимум до 10 января.