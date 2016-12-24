В Германии рейсовый автобус врезался в жилой дом

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Рейсовый автобус съехал с дороги и на полной скорости врезался в частный жилой дом в городке Линденфельс (федеральная земля Гессен) на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPА, не менее трех человек пострадали.

В доме проживала 88-летняя пенсионерка, которая осталась невредимой. Тяжело пострадал водитель автобуса - спасательным вертолетом он был доставлен в больницу. Два пассажира также были госпитализированы.

Причины инцидента пока не установлены - к техническому состоянию автобуса претензий не было.