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    В Германии рейсовый автобус врезался в жилой дом

    Причины инцидента пока не установлены

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Рейсовый автобус съехал с дороги и на полной скорости врезался в частный жилой дом в городке Линденфельс (федеральная земля Гессен) на западе Германии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPА, не менее трех человек пострадали.

    В доме проживала 88-летняя пенсионерка, которая осталась невредимой. Тяжело пострадал водитель автобуса - спасательным вертолетом он был доставлен в больницу. Два пассажира также были госпитализированы.

    Причины инцидента пока не установлены - к техническому состоянию автобуса претензий не было.

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