О нас

В Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца

В Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца В Германии объявлен в розыск азербайджанец, подозреваемый в совершении убийства в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.
Другие страны
2 июля 2022 г. 13:18
В Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца

В Германии объявлен в розыск азербайджанец, подозреваемый в совершении убийства в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.

Как передает Европейское бюро Report, возникли подозрения, что 36-летний гражданин Азербайджана Эльчин Агаев убил 39-летнего Андре Ф. Ринтельнера, а затем напал на его сожительницу.

Полиция города Билефельд объявила в розыск подозреваемого в совершении преступления Э.Агаева, который в данное время скрывается от следствия. За помощь в поимке подозреваемого даже назначена награда в 5 тыс. евро.

Помимо этого, в регионе, где Э.Агаев объявлен в розыск, найдено тело 75-летней женщины. Полиция устанавливает причастность разыскиваемого к данному делу.

Как сообщили Европейскому бюро Report в прокуратуре города Детмольд, к розыскным мероприятиям привлечен вертолет.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani wanted by police in Germany 
Версия на азербайджанском языке ФотоAlmaniyada qətl törədən azərbaycanlı axtarışa verilib, prosesə helikopterlər cəlb olunub

Самое читаемое

Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
Пресс-секретарь Эрдогана: Карабахская проблема решена азербайджано-турецким союзом
27 июня 2022 г. 00:06
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
Baykar безвозмездно передал Украине 3 БПЛА Bayraktar TB2
28 июня 2022 г. 09:29
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
Авиакомпания Lufthansa не исключила дальнейшую отмену рейсов
28 июня 2022 г. 16:33
В Загатале селевые потоки затопили дома
ФотоВ Загатале селевые потоки затопили дома
29 июня 2022 г. 10:23
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
В Азербайджане еще 36 человек заразились коронавирусом
29 июня 2022 г. 16:37
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
Азербайджан за 5 месяцев продал хлопковой ваты на 124 млн долларов
1 июля 2022 г. 13:04
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
«Реал» не будет предлагать Асенсио новый контракт
1 июля 2022 г. 21:19
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
Таиланд закупает партию израильских БПЛА Hermes-900
2 июля 2022 г. 12:06
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
Посол Турции: Азербайджано-турецкие отношения основаны на непоколебимом братстве
26 июня 2022 г. 13:06
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
Калын: Санкции против России ударят, прежде всего, по экономике Турции
27 июня 2022 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi