В Германии разыскивают подозреваемого в убийстве азербайджанца

В Германии объявлен в розыск азербайджанец, подозреваемый в совершении убийства в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.

В Германии объявлен в розыск азербайджанец, подозреваемый в совершении убийства в коммуне Каллеталь в ночь на 18 июня.

Как передает Европейское бюро Report, возникли подозрения, что 36-летний гражданин Азербайджана Эльчин Агаев убил 39-летнего Андре Ф. Ринтельнера, а затем напал на его сожительницу.

Полиция города Билефельд объявила в розыск подозреваемого в совершении преступления Э.Агаева, который в данное время скрывается от следствия. За помощь в поимке подозреваемого даже назначена награда в 5 тыс. евро.

Помимо этого, в регионе, где Э.Агаев объявлен в розыск, найдено тело 75-летней женщины. Полиция устанавливает причастность разыскиваемого к данному делу.

Как сообщили Европейскому бюро Report в прокуратуре города Детмольд, к розыскным мероприятиям привлечен вертолет.