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    В Германии разбился легкомоторный самолет

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает таблоид Bild со ссылкой на полицию.

    Как отмечает издание, инцидент произошел cегодня днем рядом с аэродромом на территории коммуны Алькерслебен. Самолет взлетел с аэродрома, упал и загорелся. Пока неизвестно, произошло ли возгорание в воздухе или еще на земле.

    Согласно предварительным данным полиции, личности погибших пассажиров пока не установлены.

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