В Германии растет число заразившихся коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 240 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в среду институт Роберта Коха.

Накануне институт сообщал о 196 подтвержденных случаях.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (111), далее следует Бавария (48), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (44) и Гессен (12) и т.д.

Случаи зафиксированы также в Берлине - 6 человек. В целом, вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ кроме Саксонии-Анхальт.