​В Германии растет число зараженных коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за минувшие сутки увеличилось на 687, скончались еще 6 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В общей сложности в ФРГ зафиксированы 193 243 случая заражения COVID-19, с начала эпидемии скончались 8 954 пациента с коронавирусом. Выздоровели около 177 500 человек.

Днем ранее сообщалось о 477 новых случаях заражения и 21 летальном исходе.

Наибольшее число случаев заражения выявлено в Баварии (48 262), Северном Рейне-Вестфалии (42 571) и Баден-Вюртемберге (35 530).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.