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В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера

В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера В одном из районов Кёльна полностью опечатаны казармы Бундесвера.
Другие страны
14 августа 2024 г. 14:47
В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера

В одном из районов Кёльна полностью опечатаны казармы Бундесвера.

Как передает Report, об этом сообщили источники Der Spiegel.

Расследуется возможная диверсия. Проверяется информация о проникновении в казармы, может быть загрязнена водопроводная вода. Военных и гражданских попросили не употреблять питьевую воды. Военнослужащим запретили заходить на территорию казарм. Объекты осматривала военная полиция Бундесвера.

Утверждается, что диверсия могла произойти на объекте недалеко от аэропорта Кёльна. На нем служат 4,3 тыс. военных и 1,2 тыс. гражданских. В казармах есть собственный водопровод.

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Версия на английском языке Germany investigating possible sabotage at Bundeswehr barracks

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