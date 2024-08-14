В Германии расследуют возможную диверсию в казармах Бундесвера

В одном из районов Кёльна полностью опечатаны казармы Бундесвера.

В одном из районов Кёльна полностью опечатаны казармы Бундесвера.

Как передает Report, об этом сообщили источники Der Spiegel.

Расследуется возможная диверсия. Проверяется информация о проникновении в казармы, может быть загрязнена водопроводная вода. Военных и гражданских попросили не употреблять питьевую воды. Военнослужащим запретили заходить на территорию казарм. Объекты осматривала военная полиция Бундесвера.

Утверждается, что диверсия могла произойти на объекте недалеко от аэропорта Кёльна. На нем служат 4,3 тыс. военных и 1,2 тыс. гражданских. В казармах есть собственный водопровод.