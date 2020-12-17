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В Германии пытались поджечь общежитие, где проживают и азербайджанцы

В Германии пытались поджечь общежитие, где проживают и азербайджанцы В полиции города Зуль продолжается расследование по факту
Другие страны
17 декабря 2020 г. 13:26
В Германии пытались поджечь общежитие, где проживают и азербайджанцы
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В Германии полиция помешала соискателям убежища, пытавшимся поджечь общежитие для беженцев.

Как стало известно европейскому бюро Report в МВД Тюрингии, минувшим днем после потасовки в общежитии в городе Зуль группа жильцов заявила, что подожжет общежитие в знак протеста против карантина в связи с коронавирусом.

Группа жильцов в этих целях сложила постельное белье в стопку и выделила время руководству общежития для послабления правил. На место прибыли полиция и пожарные.

Ранее жильцы общежития выдворили из здания охранников и заперлись изнутри. Полиция и пожарные выломали двери общежития и проникли в здание, помешав протестующим.

Некоторые из участников протеста были задержаны и доставлены в полицию Зуля.

Как сообщили в полиции, с марта месяца в полицию поступала информация о непослушании жильцов и протестах против карантинных правил.

В полиции города Зуль продолжается расследование по факту.

Среди жильцов общежития большинство составляют мигранты из Сирии, Ирака, Афганистана, Ирана, Армении, Азербайджана, Грузии и стран Африки.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada azərbaycanlıların da qaldığı yataqxananı yandırmaq istədilər

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