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В Германии пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

В Германии пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса Не менее 5 человек погибли, около 50 пострадали в Германии в результате ДТП с участием туристического автобуса.
Другие страны
27 марта 2024 г. 15:39
В Германии пять человек погибли в результате ДТП с участием автобуса

Не менее 5 человек погибли, около 50 пострадали в Германии в результате ДТП с участием туристического автобуса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Leipziger Volkszeitung.

Местные спасательные службы сообщили, что ДТП произошло в среду на автомагистрали А9 недалеко от Лейпцига. По данным газеты, примерно 10 человек получили тяжелые травмы. Задействовано четыре спасательных вертолета.

По сведениям очевидцев, автобус специализирующейся на международных перевозках компании Flixbus, по неизвестной причине съехал с дороги в кювет и перевернулся. Автомагистраль в направлении Мюнхена полностью закрыта для движения.

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Версия на английском языке Five dead In bus accident near Germany’s Leipzig
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