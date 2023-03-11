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В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности

В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности Коалиционное правительство ФРГ не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности из-за разногласий о том, как будет работать организации кто его возглавит.
Другие страны
11 марта 2023 г. 20:41
В Германии провалилась попытка создать Совет нацбезопасности

Коалиционное правительство ФРГ не смогло договориться о создании Совета национальной безопасности из-за разногласий о том, как будет работать организации кто его возглавит.

Как сообщает Report, об этом пишет журнал Der Spiegel, ссылаясь на источники.

По их сведениям, месяцы переговоров между канцлером Олафом Шольцем (Социал-демократическая партия - ред.) и главой МИДа Анналеной Бербок ("Зеленые" - ред.) так и не закончились согласием. В результате было решено временно отложить проект.

Предполагалось, что новый орган должен был бы улучшить координацию между ведомством канцлера и различными министерствами по спорным вопросам - отношениям с Китаем, военному присутствию в Мали или поставкам оружия в Украину.

Отмечается, что министр не хочет передавать часть полномочий офису канцлера, который и без того занят принятием серьезных решений, а офис канцлера выступает против того, чтобы орган подчинялся МИДу, так как тогда ведомство получит право принимать решения самостоятельно.

Партия "Зеленые" опасаются снижения политической роли Министерства иностранных дел. Представители партии предложили модель, при которой советом бы руководили попеременно.

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