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В Германии прошли многотысячные акции против правого экстремизма

В Германии прошли многотысячные акции против правого экстремизма Многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова прошли в некоторых городах Германии.
Другие страны
27 января 2024 г. 23:38
В Германии прошли многотысячные акции против правого экстремизма

Многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) снова прошли в некоторых городах Германии.

Как передает Report, об этом пишет ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.

Акция в Дюссельдорфе собрала, по данным полиции, около 100 тыс. человек. Как отмечает агентство DPA, в некоторых демонстрациях приняли участие видные политики ФРГ. В Зигмарингене на ней присутствовал премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман ("зеленые"), в Ахене - министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия) и премьер-министр Шлезвига-Гольштейна Даниэль Гюнтер (Христианско-демократический союз), в Оснабрюке, где акция собрала около 25 тыс. человек, - глава Минобороны Борис Писториус.

В Дюссельдорфе акция прошла под девизом "Против АдГ - мы не молчим. Мы не смотрим в сторону, мы действуем". По оценке местных правоохранительных органов, в Киле демонстрация собрала 11,5 тыс. человек, в Любеке - около 8 тыс., Кайзерслаутерне - примерно 6 тыс., в Мангейме - до 20 тыс., в Ахене - около 12,5 тыс., в Марбурге - более 12 тыс., в Веймаре - свыше 1,5 тыс.

Акции прошли и в менее крупных городах ФРГ.

Демонстрации против правого экстремизма и АдГ проходят в Германии уже на протяжении примерно двух последних недель. На прошлых выходных по всей стране они собрали около 1 млн человек.

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