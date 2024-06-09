В Германии прошли демонстрации против правого экстремизма

Десятки тысяч человек в различных городах Германии приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и в поддержку демократии.

Десятки тысяч человек в различных городах Германии приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и в поддержку демократии.

Об этом передает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel.

По информации издания, накануне выборов в Европарламент в Берлине прошла массовая манифестация против правого экстремизма под лозунгом "Остановить правый экстремизм. Защитим демократию", организованная альянсом различных сил. Собравшиеся заявили, что обеспокоены высокими рейтингами правоэкстремистских партий на выборах в Европарламент.

В качестве спикера на демонстрации, в которой предположительно принимали участие около 10 тыс. участников, был заявлен главный кандидат от отделения Социал-демократической партии Германии в федеральной земле Саксония, выдвинутый в Европарламент, Маттиас Экке, на которого в начале мая было совершено нападение.

Аналогичные манифестации прошли и в других городах ФРГ. В Лейпциге, по данным полиции, собралось 12,5 тыс. участников. Демонстрации прошли также в Гамбурге, Мюнхене, Кельне и Ганновере.

Выборы в Европарламент проходят с 6 по 9 июня.