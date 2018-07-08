В Германии прошли акции в поддержку беженцев

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ В нескольких городах Германии в субботу, 7 июля, прошли акции в поддержку спасателей, которые помогают беженцам в Средиземном море, передает Report ссылаясь на DW. Крупнейшее шествие состоялось в Берлине, в нем приняли участие около 12 тысяч человек, сообщили организаторы акции. В Берлине участники шествия прошли от Александерплатц до Бранденбургских ворот, держа в руках спасательные жилеты.

В Ганновере на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи. Аналогичные акции состоялись в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне.

Инициатива Seebrücke возникла после конфликта вокруг корабля немецких спасателей Lifeline: они подняли на борт 234 мигранта из резиновой лодки, Италия отказалась пропускать судно в свой порт.