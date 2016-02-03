Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ За истекший год в Германии пропали без вести 4 749 детей-беженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространил Федеральный департамент общественной безопасности Германии.

Согласно информации, 431 из пропавших без вести - дети младше 13-ти лет, 4 287 - подростки в возрасте 14-17 лет. Только за последние 6 месяцев прошлого года пропали без вести 1 637 детей.

В информации отмечается, что существуют предположения, что эти дети и подростки попали в руки преступных группировок.