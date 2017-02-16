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    В Германии произошла утечка паров серной кислоты

    Пожарные пытаются сбить облако ядовитого газа диаметром несколько сотен метров

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Утечка паров серной кислоты произошла из хранилища на химическом заводе в германском городе Оберхаузен, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Пожарные пытаются сбить облако ядовитого газа диаметром несколько сотен метров, которое образовалось на месте происшествия с помощью водометов.

    "Мы надеемся таким образом быстро уменьшить объем облака", - заявил один из пожарных.

    На данный момент жителям округа предписано не покидать дома и закрыть все окна и двери. Несколько автомагистралей перекрыто.

    Согласно информации, объем хранилища составляет 600 куб. метров.

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