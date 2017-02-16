В Германии произошла утечка паров серной кислоты

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Утечка паров серной кислоты произошла из хранилища на химическом заводе в германском городе Оберхаузен, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Пожарные пытаются сбить облако ядовитого газа диаметром несколько сотен метров, которое образовалось на месте происшествия с помощью водометов.

"Мы надеемся таким образом быстро уменьшить объем облака", - заявил один из пожарных.

На данный момент жителям округа предписано не покидать дома и закрыть все окна и двери. Несколько автомагистралей перекрыто.

Согласно информации, объем хранилища составляет 600 куб. метров.