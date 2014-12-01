В Германии проходят траурные мероприятия по поводу смерти молодой турчанки

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Тысячи людей по всей Германии сегодня отдают дань памяти молодой турчанке, которая погибла, защищая честь девушек, подвергшихся нападению, передает Report со ссылкой на BBC.

Трагедия произошла 15 ноября в городе Оффенбах. 23-летняя Туче Албайрак услышала крики, раздающиеся из туалета ресторана, в котором она находилась. Прибежав посмотреть, что там случилось, Туче увидела несколько молодых людей, пытающихся изнасиловать двух молодых, около 16 лет, девушек. Она раскидала нападавших (как потом оказалось, ими были молодые иммигранты из Сербии) и вывела напуганных девушек на улицу. Агрессивные молодые люди однако не смирились с поражением. Они дождались турчанку на паркинге и когда Туче вышла, напали на нее. Один из сербов ударил ее битой по голове. Девушка потеряла сознание и упала.

После доставки девушки в больницу оказалось, что у нее обширное поражение головного мозга и она находится в вегетативном состоянии. Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, но очередные попытки ее спасти не дали надежды на возвращение нормального функционирования организма. В пятницу, после согласования с семьей ее отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения и девушка умерла. В этот день ей исполнилось ровно 23 года.

Дело получило широкую огласку по всей Германии, поэтому всю субботу не только в самом Оффенбахе, но и в других немецких городах были зажжены свечи и возложены цветы к ее портрету. Туче Албайрак была признана символом гражданского мужества и сопротивления насилию. Многие люди появились на улице в футболках с ее портретами и надписью "Seni seviyoruz" («Мы тебя любим» по-турецки). Крупнейшая панихида в память о Туче Албайрак прошла в воскресение вечером в Берлине.

Свое слово сказал и президент Германии Йоахим Гаук, который назвал Туче «народным героем». «В то время как другие люди отводили взоры и делали вид, что ничего не происходит, Туче Албайрак показала чрезвычайную отвагу и моральное мужество», - сказал Й.Гаук.

По делу о смерти молодой турчанки возбуждено уголовное дело. Непосредственный виновник ее смерти 18-летний серб находится под арестом, а двое других – под полицейским надзором.