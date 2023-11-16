В Германии проходит забастовка железнодорожников

Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn сократил число перевозок в четверг из-за 20-часовой забастовки членов профсоюза GDL.

Национальный железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn сократил число перевозок в четверг из-за 20-часовой забастовки членов профсоюза GDL.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Associated Press.

Забастовка началась в среду вечером и продлится до вечера четверга. В это время компания выполняет только 20% от запланированных по графику междугородних перевозок в стране.

Центральной темой переговоров профсоюза GDL и компании Deutsche Bahn является попытка сократить продолжительность рабочего времени сменных сотрудников с 38 до 35 часов в неделю без снижения уровня заработной платы. Deutsche Bahn отказывается выполнять такие требования.

Также GDL добивается повышения заработной платы для сотрудников и выплаты в размере 3 тыс. евро, чтобы уравновесить негативное воздействие инфляции.

Переговоры между сторонами должны были возобновиться в четверг, но компания от них отказалась после того, как профсоюз объявил о забастовке.