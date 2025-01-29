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В Германии проходит демонстрация с требованием реформ по спасению экономики

В Германии проходит демонстрация с требованием реформ по спасению экономики В Берлине у Бранденбургских ворот проходит демонстрация представителей союзов работодателей и предприятий. Протестующие выступают за кардинальные изменения в нынешней экономической политике Германии.
Другие страны
29 января 2025 г. 17:31
В Германии проходит демонстрация с требованием реформ по спасению экономики

В Берлине у Бранденбургских ворот проходит демонстрация представителей союзов работодателей и предприятий. Протестующие выступают за кардинальные изменения в нынешней экономической политике Германии.

Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.

Организатором выступает Aktionsb ndnis Wirtschaftswarntag ("Альянс предупредительного экономического дня"), объединяющий сотни предприятий и союзов работодателей из различных областей экономики.

В альянсе заявили, что демонстрация является знаком будущему правительству, которое будет сформировано после досрочных выборов 23 февраля, о необходимости введения реформ для поддержки экономики.

Аналогичные акции протеста проходят в Гамбурге, Мюнхене, Штутгарте, Лингене и на ряде предприятий.

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