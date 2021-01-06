В Германии продлили жесткий карантин

Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа

Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", с соответствующим заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам главы правительства, что в наиболее подверженных риску распространения коронавирусной инфекции регионах страны гражданам запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние более 15 км.

Политик добавила, что при выезде из таких регионов необходимо будет пройти "двойной тест на коронавирус". Даже если результаты анализ, сделанного в аэропорту окажутся отрицательными, гражданам все равно предстоит уйти на пятидневный карантин, после которого нужно повторно сдать тест.

С начала пандемии в Германии зафиксировано более 1,78 млн случаев заражения, умерли свыше 35,5 тыс пациентов с COVID-19.