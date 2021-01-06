О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Германии продлили жесткий карантин

В Германии продлили жесткий карантин Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа
Другие страны
6 января 2021 г. 04:13
В Германии продлили жесткий карантин

Власти Германии продлили до конца января карантин, введённый в стране с 16 декабря в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", с соответствующим заявлением выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

По словам главы правительства, что в наиболее подверженных риску распространения коронавирусной инфекции регионах страны гражданам запретят отдаляться от дома без серьезной причины на расстояние более 15 км.

Политик добавила, что при выезде из таких регионов необходимо будет пройти "двойной тест на коронавирус". Даже если результаты анализ, сделанного в аэропорту окажутся отрицательными, гражданам все равно предстоит уйти на пятидневный карантин, после которого нужно повторно сдать тест.

С начала пандемии в Германии зафиксировано более 1,78 млн случаев заражения, умерли свыше 35,5 тыс пациентов с COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Завербованный Талибаном солдат убил семь афганских военных
Завербованный "Талибаном" солдат убил семь афганских военных
6 января 2021 г. 02:26
В Сербии в результате взрыва пострадали 42 человека
В Сербии в результате взрыва пострадали 42 человека
5 января 2021 г. 22:33
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион
Принадлежавший Трампу автомобиль Ferrari выставили на аукцион
5 января 2021 г. 21:35
В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения за сутки
В Великобритании выявили максимальные 60,9 тыс. случаев заражения за сутки
5 января 2021 г. 20:54
США внесли 16 предприятий в санкционные списки по Ирану
США внесли 16 предприятий в санкционные списки по Ирану
5 января 2021 г. 19:35
Аравийские монархии подписали соглашение о прекращении кризиса с Катаром
Аравийские монархии подписали соглашение о прекращении кризиса с Катаром
5 января 2021 г. 17:07
В Мали десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авиаудара
В Мали десятки участников свадебной церемонии стали жертвами авиаудара
5 января 2021 г. 15:41
В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди
В Польше оштрафуют медуниверситет за вакцинацию знаменитостей вне очереди
5 января 2021 г. 15:07
Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани
Иран попросил Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани
5 января 2021 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi