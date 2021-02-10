В Германии продлили локдаун

Власти Германии договорились продлить карантинные меры в стране до 7 марта с отдельными оговорками.

Власти Германии договорились продлить карантинные меры в стране до 7 марта с отдельными оговорками.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", - говорится в постановлении.

Изменения предусматривают, в частности, открытие с 1 марта парикмахерских - при условии соблюдения правил гигиены. Решение об открытии школ остается за федеральными землями. Дальнейшие шаги по ослаблению локдауна будут приниматься только в случае, если в течение семи дней число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, например, торговых точек, музеев и других заведений.