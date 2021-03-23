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В Германии продлили карантин до 18 апреля

В Германии продлили карантин до 18 апреля Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля.
Другие страны
23 марта 2021 г. 06:30
В Германии продлили карантин до 18 апреля

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и власти федеральных земель договорились о продлении режима карантина до 18 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом канцлер объявила журналистам после переговоров, которые закончились в ночь на вторник.

"С 1 по 5 апреля (когда католики отмечают Пасху – ред.) будет действовать принцип сокращения контактов", - сказала она. Таким образом, ограничения выходного дня будут действовать не только в Страстную пятницу, Пасхальное воскресенье и Пасхальный понедельник, но и еще два дополнительных дня - 1 и 3 апреля.

Премьер Баварии Маркус Зёдер, который также присутствует на пресс-конференции, назвал это "пасхальным локдауном".

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