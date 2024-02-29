В Германии продлен арест бизнесмена, продававшего России детали для дронов

Арест немецкого предпринимателя российского происхождения, которого власти Германии обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, будет продлен.

Арест немецкого предпринимателя российского происхождения, которого власти Германии обвиняют в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности, будет продлен.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, информацию распространила Федеральная судебная палата Германии.

Предпринимателю, управляющему двумя компаниями в федеральной земле Саар, вменяют в вину поставки электронных комплектующих российскому предприятию, производящему военное оборудование, в том числе беспилотники "Орлан-10", применяемые российской армией на территории Украины.