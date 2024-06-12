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В Германии призывают вернуть обязательную военную службу в том числе для женщин

В Германии призывают вернуть обязательную военную службу в том числе для женщин В Германии необходимо ввести обязательную военную службу для женщин.
Другие страны
12 июня 2024 г. 14:26
В Германии призывают вернуть обязательную военную службу в том числе для женщин

В Германии необходимо ввести обязательную военную службу.

Как передает Report, об этом пишет газета Zeit со ссылкой на некоторых немецких политиков, выступивших с этой инициативой.

Отмечается, что призывать на обязательную службу предлагают не только мужчин но и женщин.

"Я думаю, что в наше время мы больше не можем делать различия между полами", — заявил заместитель председателя фракции блока ХДС/ХСС в бундестаге Йохан Вадефуль.

Он отметил, что нужно в скором времени возобновить призыв на воинскую службу. Эксперт ХДС Серап Гюлер также выступил с аналогичной инициативой.

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