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В Германии призвали увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине

В Германии призвали увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине, речь идет о дополнительном финансировании в системы оповещения, технику и прочее оборудование.
Другие страны
29 апреля 2024 г. 20:07
В Германии призвали увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине

Глава МВД Германии Нэнси Фезер призвала увеличить расходы на гражданскую оборону из-за войны в Украине, речь идет о дополнительном финансировании в системы оповещения, технику и прочее оборудование.

Как сообщает Report, ее слова приводит издание Zeit.

"Нам придется сделать дальнейшие значительные инвестиции в хорошие системы оповещения, современные вертолеты и другое оборудование", - сказала Фезер.

В публикации подчеркивается, что то же касается критической инфраструктуры и снабжения на случай кризисных ситуаций.

Фезер заявила, что война в Украине привела к полному изменению ситуации с безопасностью в мире, в том числе в странах Евросоюза и НАТО. По ее словам, после начала боевых действий резко возрос риск кибератак, шпионажа и распространения дезинформации. По этой причине Германия должна работать не только над "военным сдерживанием", но и над гражданской защитой.

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