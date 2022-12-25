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В Германии призвали разрешить голосовать на выборах с 16 лет

В Германии призвали разрешить голосовать на выборах с 16 лет Германии стоит задуматься о снижении избирательного возраста, считает немецкий министр по делам семьи Лиза Паус.
Другие страны
25 декабря 2022 г. 13:58
В Германии призвали разрешить голосовать на выборах с 16 лет

Германии стоит задуматься о снижении избирательного возраста, считает немецкий министр по делам семьи Лиза Паус.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, по ее словам, стоит дать право голосовать на федеральных выборах с 16 лет, чтобы учесть интересы молодого поколения.

"Избирательный возраст в 16 лет на европейских выборах является важным сигналом, но мы не должны останавливаться на этом", - отметила Паус.

Глава министерства по делам семьи указала, что пожилых граждан, женщин и молодежи Германии, решение о снижении избирательного возраста позволит принимать во внимание потребности молодого поколения при принятии политических решений. Она также подчеркнула, что в случае введения изменений беспокойства молодежи будут рассматриваться в первую очередь.

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